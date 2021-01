Arrivati alla semifinale, cambiano le quote della vincente della Coppa Italia. La Juventus è la grande favorita dei bookmakers, la vittoria del trofeo da parte della squadra di Pirlo si può giocare a 2,75. La seconda scelta secondo l'andamento delle quote è l'Inter, prossima avversaria dei bianconeri in semifinale: i nerazzurri sono quotati 3,25. Appena più indietro l'Atalanta a 3,50. Più indietro il Napoli di Rino Gattuso, che paga 4 volte la posta.