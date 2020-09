Ecco le proiezioni di Agipronews riguardo all'inizio di campionato dei bianconeri secondo i bookmakers: "I campioni d’Italia della Juventus inizieranno la caccia al decimo titolo consecutivo ospitando la Sampdoria di Claudio Ranieri. Sulla carta sarà un esordio in discesa per Andrea Pirlo alla guida dei bianconeri, visto che la storia parla totalmente in favore dei campioni d’Italia: in casa sono 38 le vittorie contro le sole 5 dei genovesi. Il successo della Juve è dato a 1,30 rispetto al 9,00 con cui è accreditato il tecnico romano. L’Over, dato a 1,50, si fa preferire all’Under, in quota a 2,40".