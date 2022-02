Nella storia recente della Juventus, ci riuscirono Del Piero e Trezeguet, di segnare in Champions League al debutto. Adesso, si aggiunge anche Dusan Vlahovic. Primo pallone toccato in Champions League, 32 secondi di gioco, debutto assoluto nella competizione, e primo gol. Per lui, si tratta di un record assoluto di velocità, per un esordiente con la maglia bianconera in Champions. Inoltre, è il primo juventino a segnare al debutto nella fase moderna della competizione. Inizio da sogno per la Juventus, contro il Villarreal, e per l'attaccante serbo che aggiunge un nuovo tassello al suo percorso per arrivare al top del calcio europeo.