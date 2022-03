di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

A un passo, a più passi, a un soffio e più soffi. La Juve va così tante volte vicino al gol che in un attimo lo Stadium si spegne: il timore che possa capitare il peggio è una riflessione generale, a tratti contemporanea e collettiva. Poi la squadra rifiata e torna a giocare: c'è tutta una ripresa per cambiare la storia di questo 0-0 maturato al 45esimo. Anche perché la squadra vibra, dà segni e segnali, è in palla e corre più degli avversari, ancora poco coraggiosi.



A un passo, a più passi, ma con tutte le sensazioni positive: è solo un caso che la Juve non sia avanti a fine primo tempo. Un caso che non dovrà trasformarsi in catastrofe.



