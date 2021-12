Un sorteggio benevolo, ma che riserva comunque più di qualche insidia. La, forte del ruolo di testa di serie grazie al successo rocambolesco del Gruppo H, ha pescato dall'urna di Nyon il, che nei gironi ha già estromesso l’Atalanta. Bianconeri favoriti: un passaggio ai quarti della Juve, che manca da tre stagioni, è quotato a 1.5 da Betclic contro il 2.4 per un colpaccio degli iberici.ncora più difficile, per Sisal, una vittoria del submarino amarillo, data a 2.5.Molto difficile invece, per Betclic, poter pronosticare il trionfo in Champions League della squadra di Massimiliano Allegri. Il successo è quotato a 15, quello dell’Inter a 30.