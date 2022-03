Aumenta la tensione in casa Juve per via del big match di domani sera contro gli spagnoli del Villarreal. Si ripartirà dal risultato di 1-1 maturato nella gara di andata e i bianconeri sono costretti a vincere se vorranno passare il turno, anche e soprattutto in virtù dell'eliminazione della regola del gol fuori casa. Per battere i Sottomarini Gialli ci si affiderà indubbiamente a Dusan Vlahovic, così come è accaduto nei primi 90 minuti, quando gli sono bastati appena 32 secondi per mettere il suo primo sigillo in Champions League. Grazie a quella rete, l'attaccante serbo è diventato il terzo giocatore più veloce a segnare in un esordio della massima competizione europea, alle spalle solo di Andreas Muller e Belfodil.