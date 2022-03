di CC, inviato allo Stadium

Manuel Locatelli parla in conferenza alla vigilia di Juventus-Villarreal.



LA CHIAVE - "L'atteggiamento sarà chiave, dobbiamo avere più fame di vincere. Speriamo di scendere in campo affamati, come sappiamo fare e di portare a casa la vittoria".



DA DICEMBRE - "Abbiamo fatto passi in avanti come gruppo, ci siamo uniti molto. Si respira un'aria differente, il gruppo sta andando benissimo e siamo felici di questo".



CAMBIO DI RUOLO - "Sono felice di come stiamo facendo tutti in generale, in questa posizione riesco ad attaccare gli spazi e giochiamo bene. Anche fisicamente stiamo meglio, dobbiamo continuare così".



VITA BIANCONERA - "Mi ha colpito la mentalità della società, che ti entra, dal primo giorno. O ti adatti, o non puoi stare alla Juve. Credo sia una mentalità unica ed è una gran cosa".



A LIVELLO TATTICO - "Qualcosa di specifico nei cambiamenti? Il mister ci chiede di giocare, di avere un atteggiamento propositivo, di occupare gli spazi. Ci conosciamo meglio, siamo felici, dobbiamo continuare così che non abbiamo fatto nulla".



A LIVELLO MENTALE - "Dove puoi migliorare? Devo migliorare tanto, fare gol in più, avere continuità nella partita. C'è un mister che ci insegna questo, dobbiamo seguire quanto ci dice e ci sono ampi margini di miglioramento".



INSIDIE - "Sono una squadra forte, tecnica, giocano bene a calcio. Dobbiamo stare attenti in fase difensiva. Questo è sicuro. Ci aspetta una partita matura, speriamo di farci trovare pronti".



CHAMPIONS - "La musichetta dà qualcosa di diverso, queste sono le partite belle da affrontare. Siamo la Juve, dobbiamo pensare a vincere ogni partita".



RISPETTO ALL'ANDATA - "Cosa non dobbiamo rifare? Abbiamo rivisto la partita, le cose da non rifare ce le siamo dette. L'atteggiamento sarà determinante, ci vuole personalità domani, abbiamo lo stadio dalla nostra, dobbiamo fare una gara matura".



COSA PORTA DALL'ANDATA - "Sono una squadra forte, a questi livelli appena fai un'imprecisione rischi di prendere gol. Dobbiamo coprire ogni zona di campo, sarà una partita bella da giocare".



ARTHUR - "Bravissima persona, bravo ragazzo. Ci siamo trovati sin dall'inizio. Ci ho giocato contro al Milan, mi aveva impressionato. Molto forte. Lo stimo. Ci stiamo trovando bene nel mezzo, è bravo e lo stimo".



JUVE OBBLIGATA A PASSARE - "Le responsabilità ce l'hanno tutti. Dobbiamo sfruttare il pubblico, ci sosterrà e dobbiamo fare una partita maschia, dura, intelligente".