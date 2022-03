O tutto o niente. Una serata decisiva, quella di oggi, per la. La squadra bianconera affronta ilper il ritorno dei quarti di finale di, dentro o fuori. Si riparte da zero, dopo l'1 a 1 dell'andata e con la regola dei gol in trasferta che non esiste più. La compagine diha l'obiettivo di scavalcare lo scoglio degli ottavi, che è sembrato insormontabile nelle passate stagioni.: Szczesny; Danilo, de Ligt, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, VlahovicRulli; Aurier, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Trigueros, Capoue, Parejo, Yeremi Pino; Danjuma, Lo Celso.