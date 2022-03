Il giorno dopo, la Juventus si lecca le ferite. Tre stagioni, tre allenatori, ma il risultato non cambia: i bianconeri salutano la Champions League ai quarti di finale, dopo la pesante sconfitta per 3 a 0 subìta contro il Villarreal. Sul banco degli imputati il tecnico Massimiliano Allegri, prima di tutti, ma anche diversi componenti della rosa.



