Una gara tranquilla, da gestire senza particolari patemi, che si è trasformata in pochi minuti. Sì, perché Juventus-Villarreal si è decisa nel momento in cui il Var ha richiamato il direttore di gara, che ha concesso il penalty per il fallo da rigore di Rugani. 1 a 0, crollo dei bianconeri e partita indirizzata. Chiusa, poi, da un altro episodio, un altro rigore, questa volta per fallo di mano di de Ligt. In mezzo, proteste dei bianconeri per alcuni contatti nell'area amarilla.



