Nelle formazioni prepartita, La Juventus di Massimiliano Allegri è stata disegnata con un 4-4-2, questa sera contro il Villarreal. Dai primi minuti di gioco, però, si nota come la disposizione sia un'altra. 3 i difensori bloccati nel mezzo: Danilo, de Ligt e Rugani, con Cuadrado e De Sciglio a tutta fascia. Un 5-3-2 in fase difensiva, che si trasforma in 3-5-2 in fase di possesso.