Juve-Villarreal in campo neutro? Un'ipotesi possibile, secondo Sport Mediaset. Dal prossimo 10 gennaio in Italia scatterà l'obbligo vaccinale per tutti gli atleti professionisti, cosa che sta spingendo la UEFA a valutare di far disputare le gare casalinghe di Champions League di Juventus e Inter in un campo neutro, in un Paese dove non sia in vigore questa regola. La questione resta ancora tutta da districare, nulla è stato deciso, ma l'ipotesi è al vaglio dei vertici dell'organizzazione.