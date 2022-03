di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Aria elettrica, nella zona nord di Torino, intorno all'Allianz Stadium. Quell'aria che si respira solo nelle grandi notti europee, come lo è quella di oggi. Manca poco più di un'ora al fischio d'inizio del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Villarreal. Vi portiamo fuori dall'impianto torinese, per respirare quell'aria elettrica e attendere l'arrivo delle due squadre allo Stadium.



Sfoglia la gallery per le immagini del prepartita