Pochi minuti prima del fischio d'inizio, Paulo Dybala è sceso in campo per riscaldarsi in maniera blanda, priam di accomodarsi in panchina per il primo tempo di Juve-Villarreal. Al momento del suo ingresso sul manto erboso dello Stadium, il pubblico presente ha cominciato ad applaudire il numero 10 e tributargli diversi, numerosi, cori.