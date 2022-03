Sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video la sfida di Champions League tra Juve e Villarreal, in programma mercoledì 16 marzo alle 21.00 all'Allianz Stadium. In diretta da Torino ci saranno Giulia Mizzoni e Clarence Seedorf, insieme agli ex bianconeri Patrice Evra e Claudio Marchisio. La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese, mentre gli inviati a bordo campo saranno Alessia Tarquinio e Fernando Siani. Ad animare l'highlights show con i gol di tutti i match dalle 23.15 Marco Cattaneo e Luca Toni.