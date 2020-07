Il Barcellona deve rispondere se non vuole perdere il treno Liga. A -4 dal Real Madrid primo in classifica, i blaugrana saranno attesi domani sera all’Estadio de la Ceramica contro il Villarreal. Nella lista ufficiale dei convocati diramata dal club, presente anche Arthur, da pochi giorni nuovo giocatore della Juventus. Infatti, dopo un periodo in cui la trattativa sembrava essersi arenata, il centrocampista brasiliano ha accettato la corte della Vecchia Signora, e al contempo le parti hanno trovato l’accordo economico per lo scambio con Pjanic. Dall’anno prossimo, Sarri avrà un nuovo, promettente centrocampista tra le sue fila.