La Juventus alle ore 21 affronterà il Villarreal all'Allianz Stadium di Torino. L'obiettivo della Vecchia Signora è sicuramente quello di vincere per passare il turno e sfatare il mito. Nelle ultime due edizioni della competizione infatti la Juve è sempre stata eliminata in questa fase. L'ultima volta che è stato superato questo turno era la stagione 2018-2019 contro l'Atletico Madrid. Questa sera dunque appuntamento per scrivere un altro pezzo di storia.