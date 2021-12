Questo sarà il primo confronto in competizioni europee tra Juventus e Villarreal.La Juventus ha vinto sei delle ultime nove partite in competizioni europee contro squadre spagnole (1N, 2P).La Juventus ha perso solamente quattro delle 31 partite giocate in casa in competizioni UEFA contro avversarie spagnole (18V, 9N), inclusa tuttavia la più recente contro il Barcellona (0-2 nell’ottobre 2020).