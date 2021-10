C'è un club interessato a. Fuori dai piani di José Mourinho alla Roma, l'Everton ci sta pensando per il mercato di gennaio. Non solo: il nome dello spagnolo è finito anche sul taccuino della Juventus, che lo prenderebbe volentieri a gennaio per coprire il buco lasciato in mezzo. Dovrebbe però uscire uno tra Ramsey e McKennie, con il gallese preferito per un'eventuale cessione. Ancora alle prese con tanti infortuni, sarà dura trovare un acquirente.