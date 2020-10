di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Niente conferenza stampa, niente Cristiano Ronaldo, niente ritiro pre partita. Ci sono state vigilie certamente più frenetiche, ma l'immobilità della situazione positivi non ha certamente avuto influssi particolari su attenzione e determinazione. Solo in mattinata la Juve partirà per Crotone: 'colpa' anche della bolla, che senza le ultime indicazioni dai tamponi effettuati non può essere 'rotta'. O meglio: trasferita.



NIENTE PAROLE, MA... - Se un po' l'abbiamo conosciuto in questa nuova veste, ad Andrea Pirlo non sarà stato poi così dispiaciuto di aver saltato le classiche risposte da conferenza di vigilia. Avrebbe detto la sua su Juve-Napoli, probabilmente. Poi su Cristiano, sulla 'fuga' e infine su chi gli rimane. Ecco: l'attacco di domani sera non sarà scelto, ma assemblato. Morata sembra l'unica certezza, Kulusevski è una decisione presa. Poi Chiesa e Bernardeschi a giocarsi un posto, con Frabotta che aspetta di capire se e come muoversi. Parlando di numeri, ciò che ha in mente il Maestro assomiglia a un 3-4-1-2 con lo svedese sulla trequarti e l'Under 21 sull'out mancino. Parlando di uomini, il neo arrivato potrebbe già far sentire il proprio peso nelle gerarchie.



TAMPONI, VARIE ED EVENTUALI - C'è ancora tutto il tempo del mondo per decidere. Intanto, la stretta attualità parla di un nuovo giro di tamponi in giornata e un'altra seduta di test rapidi nelle ore immediatamente precedenti alla partenza per la Calabria. La Juve arriverà a Crotone soltanto in giornata e osserverà un mini ritiro in una struttura locale. Quindi, la partenza verso lo Scida, con occhi e testa finalmente sul calcio giocato. Dopo due settimane d'attese, con tutte le accezioni del caso.