Come vi abbiamo detto stamattina, domani finalmente la Juventus e Jorge Antun si incontreranno per trattare concretamente il rinnovo di contratto di Paulo Dybala. Ma in tutto questo, come sta il diretto interessato?

Dybala ha saltato le prime due amichevoli del precampionato, contro Cesena e Monza, e non ci sarà al Trofeo Gamper contro il Barcellona. Colpa di un affaticamento alla coscia sinistra. Oggi però sono arrivate buone notizie: l'attaccante argentino sta recuperando dall'infortunio muscolare ed è rientrato parzialmente in gruppo. Ha pure iniziato ad allenarsi col pallone.