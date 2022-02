Il trequartista della Roma Nicolò Zaniolo è stato spesso recentemente accostato alla Juventus come obiettivo del mercato estivo. Tuttavia la Vecchia Signora avendo acquistato Dusan Vlahovic difficilmente potrà permettersi grandi spese in estate. Come riporta oggi Il Corriere dello Sport Zaniolo potrebbe lasciare la società giallorossa a fine stagione per sanare il bilancio. Il contratto di Zaniolo è in scadenza nel 2024 e attualmente non si è ancora trattato il rinnovo.