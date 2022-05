Alla Juventus negli ultimi mesi è stato accostato il nome di Frenkie De Jong. Il centrocampista, attualmente in forza al Barcellona, non sembra felice in Catalogna e potrebbe lasciare il club. Stando a quanto riporta Sport il Manchester United avrebbe lanciato un ultimatum al giocatore chiedendogli di prendere una decisione. Nel caso in cui il centrocampista ancora prendesse tempo i Red Devils sarebbero fuori dai giochi, la Juventus si farebbe dunque sempre più spazio.