La Juventus sta seguendo il difensore senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly per sostituire Giorgio Chiellini. Stando a quanto riferito da Sportmediaset però il Barcellona è in forte pressing sul difensore che ha il contratto in scadenza nel 2023. I partenopei lo lascerebbero partire per circa 35/40 milioni di euro in modo da non rischiare di perderlo a zero.