Non è un segreto che la Juventus sia interessata al giocatore croato in forza all'Inter Ivan Perisic. Il contratto del giocatore è in scadenza al termine della stagione e ad oggi non si è raggiunto l'accordo per il rinnovo. Nonostante le parole polemiche del croato dopo la vittoria della Coppa Italia, proprio contro i bianconeri, in cui recriminava che un giocatore importante non si debba trattare così nel caso in cui lo si voglia trattenere.



LE ULTIME - Come riferisce Calciomercato.com il club nerazzurro avrebbe ultimato un'offerta di rinnovo a Ivan Perisic. Lunedì quando è andato in scena il vertice con la società in cui Marotta e Ausilio hanno presentato l'ennesimo rilancio contrattuale alzando l'offerta per prolungare l'attuale accordo di altre due stagioni con uno stipendio da 5 milioni netti più 1 di bonus. La decisione definitiva del croato è attesa tra venerdì e l'inizio della settimana prossima. Il centrocampista avrebbe già in mano l'offerta della Juventus oltre che richieste da Spagna e Inghilterra.