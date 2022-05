L'Inter ha annunciato a Ivan Perisic che non verranno fatte altre offerte per il rinnovo di contratto. Stando a quanto riferito da SkySport il croato ha offerte in Spagna e Inghilterra, la distanza per il rinnovo in nerazzurro è di circa un milione di euro. La decisione finale spetterà a Perisic, la risposta è attesa tra venerdì e i primi giorni della settimana prossima. Per il momento la Juventus attende.