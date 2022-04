La Juve ha messo nel mirino Gleison Bremer del Torino per sostituire Giorgio Chiellini in mezzo alla difesa dalla prossima stagione. Tuttavia se il prezzo inizialmente fissato era di 25 milioni di euro ora come riferisce Calciomercato.com Urbano Cairo chiederà tra i 35 e i 40 milioni di euro per lasciar partire il difensore brasiliano. La Juventus resta alla finestra ma attenzione alla concorrenza.