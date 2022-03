Che il difensore del Torino Gleison Bremer sia nel mirino della Juventus non è mistero. Tuttavia stando a quanto riferisce Calciomercato.com il presidente dei granata Urbano Cairo sarebbe disposto ad ascoltare le offerte per cedere in estate il giocatore. La prima offerta che verrà ascoltata sarà sicuramente quella dell'Inter attualmente in testa.