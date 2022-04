Gabriel Jesus vuole lasciare il Manchester City. Come riporta El Mundo Deportivo l'attaccante è stato spesso accostato anche alla Juventus, soprattutto in passato. Il giocatore classe 1997 avrebbe deciso di separarsi dai Citizen al termine della stagione. Su di lui in forte pressing il Barcellona che ha già superato la Juventus. Vecchia Signora che comunque continua a monitorare la situazione.