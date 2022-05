Il grande obiettivo estivo della Juventus è Nicolò Zaniolo, attaccante classe 1999 della Roma. Tuttavia stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport al termine della stagione l'entourage di Zaniolo incontrerà la Roma. La volontà di entrambe le parti sembra essere quella di continuare insieme, almeno per un'altra stagione. Nel caso in cui non si raggiungesse un accordo allora i giallorossi ascolterebbero le offerte delle altre squadre, tra cui appunto la Juventus.