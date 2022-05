La Juventus monitora la situazione legata a Kalidou Koulibaly del Napoli che ora potrebbe lasciare i partenopei. A margine dell'evento Race for the Cure il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato così della situazione: KOULIBALY - "È un simbolo del Napoli per noi. Se lui vuole non essere più un simbolo è una sua decisione. Noi vogliamo che Koulibaly resti, ma non è che la gente si può obbligare. Tutti hanno una propria dignità e delle proprie esigenze. Noi rispettiamo chiunque, a voi risulta che io abbia obbligato qualcuno a restare, anche con qualche anno di contratto?".