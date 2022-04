Il giornalista intervenuto a Sky Sport 24 Federico Zancan ha parlato della situazione legata a Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma finito fortemente nei radar della Juventus. Le sue parole:



ZANIOLO - "Zaniolo va aspettato: ha subito due infortuni pesanti. Questa è una stagione di transizione per la Roma e per il giocatore. La tripletta può essere significativa per il ritorno a grandi livelli, visto che finora la stagione non è stata buona anche per un rapporto complicato con Mourinho".