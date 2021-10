Vigilia di campionato per la, impegnata nel turno infrasettimanale con il Sassuolo. Serie A che già oggi ha visto protagonista il Milan, che battendo il Torino si presa la vetta solitaria della classifica. Proprio i rossoneri si prendono le prime pagine dei quotidiani in edicola domattina."Lo scatto di Giroud. Il Milan allunga a +3. Pioli: ora l'esame Roma, poi il Derby. Inter e Juve per rilanciarsi"."Milan in fuga, ma che Toro! Juve, vietato sbagliare". "Se non vinciamo - scrive il quotidiano torinese riportando le parole di Allegri - il pareggio contro l'Inter non serve a nulla".