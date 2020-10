I titoli dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola sono tutti per Lukaku, mattatore interista, ma c'è spazio anche per la Juventus, impegnata nel match serale dell'Allianz Stadium contro il Verona. La Gazzetta Sportiva scrive "Juve, è vietato frenare: Pirlo mette al volante la coppia Morata-Dybala". Stesso tema affrontato dal Corriere dello Sport: "Morata ritrova la Joya, che coppia per Pirlo". In Spagna invece c'è spazio per il Clasico vinto dal Real Madrid per 3-1 in casa del Barcellona, prossimo avversario della Juve in Champions League.