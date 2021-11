Intervenuto nel corso della Bobo TV, in onda su Twitch, Christianha analizzato il momento dellaparlando anche dell'obiettivo bianconero Dusan. Ecco le sue dichiarazioni: "Non vedo bene la squadra, sono casinisti, è tutto come viene viene. Ma che partite sono queste? Dai. Non è vincere o perdere, è quello che dice. Non si può parlare così nel 2021, deve parlare di gioco [...]. Se a gennaio va lì Vlahovic non la prende mai. Può fare qualche gol perché è una belva, ma la Juve deve giocare meglio".