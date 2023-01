Boboè intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport a margine dell'evento di inaugurazione del PLB World, il centro di formazione e intrattenimento progettato insieme a Bernardo Corradi con l'obiettivo di far crescere i giovani videogamers, dicendo la sua anche sul momento della- "La verità è che gli azzurri hanno fatto una partita devastante, di certo non la prima della stagione. Da mesi, la squadra di Spalletti propone, in Serie A e in Champions League, un calcio che in Italia non vedevamo da vent’anni. Hanno segnato cinque gol, ma il punto non è questo. Bisogna entrare nell’ottica che, una volta ogni tanto, tutti possono realizzare una goleada. È molto più semplice riuscirci, però, se giochi come Kvaratskhelia e compagni...".- "Dallo stile di gioco, perché il problema non riguarda i risultati raccolti sul campo. La Juventus ha conquistato otto successi consecutivi, è vero, ma non dimentichiamo che la squadra di Allegri è fortissima. Nel calcio attuale non possiamo parlare del risultato come unica cosa che conta: questo discorso era comprensibile venti o trent’anni fa. Adesso non va più bene, soprattutto se il club in questione è uno tra i migliori del mondo. La classifica come consolazione? Considerando il valore dei campioni che ha in rosa, la Juventus non poteva mica stare all’ultimo posto...".- "Nel mondo del pallone, ogni squadra è costretta a fare i conti con gli infortuni. Guardate il Napoli, che qualche mese fa ha dovuto fare a meno di Osimhen: gli azzurri hanno comunque giocato alla grande, sia in campionato che in Champions. L’Inter ha Lukaku che, da quando è tornato a Milano, si è visto pochissimo. Eppure, contro il Napoli, i nerazzurri hanno fatto un’ottima partita. Col Verona non hanno brillato, ma in generale sanno giocare a calcio. Lo stesso discorso vale per il Milan, però non per la Juventus. Mi piacerebbe vedere i bianconeri giocare a pallone e invece, quando scendono in campo, ho l’impressione che non sappiano cosa fare".- "Io ho l’impressione che la questione infortunati venga fuori solo quando le cose non vanno per il verso giusto. La Juve a Napoli non aveva Pogba, ma il francese, o chi per lui, era assente anche quando la squadra di Allegri ha conquistato otto vittorie consecutive..."."Non lo so, però sono certo che Paulo sia un giocatore importante e che, quando sta bene, fa sempre la differenza. Non sono stupito delle sue prestazioni, però mi complimento con Mourinho: José è stato bravo a convincere Dybala a scegliere la Roma. Insomma, è stato un colpaccio, in pieno stile Special One".