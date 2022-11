L'ex difensore della Juve Pietro Vierchowod ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche di Gleison Bremer.'Sono tifoso della Juve, la guardo, ma Bremer non mi piace. Oh, intendiamoci, è un mio parere. Non voglio fare il professorino, dico quello che penso'.