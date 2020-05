La Juventus ha aperto i dialoghi con il Barcellona e i due club potrebbero essere protagonisti di un maxi scambio sul mercato. Se gli spagnoli hanno le idee chiare (Pjanic e De Sciglio), lo stesso non si può dire per i bianconeri, che stanno vagliando tutte le opzioni possibili. I nomi di Arthur e Semedo restano quelli più gettonati, ma il Barcellona avrebbe proposto anche Arturo Vidal, per il ritorno alla Juventus. A Torino però, come riporta Calciomercato.com, non sembrano intenzionati ad acquistare il cileno, che al momento resta una seconda scelta.