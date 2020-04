"La Juventus è vicina al prossimo Xavi", il The Sun rilancia la notizia del possibile acquisto di Arthur da parte della Juventus. Il regista brasiliano è uno dei nomi che i bianconeri stanno discutendo assieme al Barcellona e secondo Mundo Deportivo i bianconeri hanno avuto il via libera per trattare il trasferimento con il calciatore legato al club catalano fino al 2024. Possibile uno scambio con Pjanic anche se il bosniaco non è l'unico calciatore bianconero che fa gola ai blaugrana interessati anche a Douglas Costa, De Sciglio e Bernardeschi.