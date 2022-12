"Vicino conta solo a bocce", soprattutto se si parla di calcio e di gol segnati o meglio dire, mancati. ALo ha cercato anche contro lo Standard Liegi ma niente da fare, sembra quasi una maledizione per il 19enne. Sia chiaro, Fabio avrà tutto il tempo per trovare la tanto agognata rete ma ormai i minuti con con la Juve sono tanti,Tra il gol e Miretti oggi si è messa in mezzo anche la sfortuna ma non è solo questione di malasorte.É evidente che c'è di più di semplice sfortuna come nel caso del palo colpito contro la squadra belga. Miretti, che da quando si è presentato al grande pubblico ha mostrato qualità eccelse e grande personalità,A volte quel tocco in più che fa perdere il giusto tempismo o semplicemente poca freddezza ma il limite più grosso fino a qui del classe 2003 è senza dubbio questoripetendosi poi qualche settimana dopo contro l'Inter. Le qualità tecniche ci sono, l'intelligenza tattica - come evidenziato anche quest'oggi - di sapersi far trovare nel posto giusto al momento giusto anche, adesso manca l'ultimo tassello.