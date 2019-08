Nonostante sia la compravendita dei grandi nomi ad attirare l'attenzione degli appassionati, vi è un mercato di giocatori giovani, sconosciuti ai più, che opera con talenti pronti a sbocciare. Tra questi gli scout della Juve hanno messo in cima alla lista dei desideri il nome di Enzo Barrenechea. Si tratta di un giovanissimo centrocampista argentino, è nato a Villa Maria nel 2001, che gioca nella squadra giovanile dei Newell’s Old Boys. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Juve sta definendo l’affare con la società sudamericana e, contemporaneamente, ha già pianificato il futuro del giocatore che verrà mandato a farsi le ossa dagli svizzeri del Locarno. Al termine di questa esperienza, la Juventus riporterà il giovane alla base e ne valuterà la maturata crescita.