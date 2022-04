La Juventus sembra essere vicina a raggiungere l'accordo con l'entourage di Mattia De Sciglio per il rinnovo contrattuale. Come riporta Calciomercato.com il terzino milanese è disposto a ridursi l'ingaggio per seguire la nuova linea societaria. De Sciglio firmerebbe un triennale, quindi fino al 30 giugno 2025 addio a uno stipendio da 2,7 milioni netti l'anno, si riparte con un ingaggio da 1,5 milioni circa bonus inclusi.