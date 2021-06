La Juventus è stata vicina a Robin Van Persie. Molto vicina. Non lo scopriamo oggi per la prima volta, ma ha fatto parlare la definizione di oggi di "rimpianto" da parte di Andrea Agnelli, a cui ha fatto eco Fabio Paratici. Grazie a Calciomercato.com ricostruiamo la vicenda: nell'estate 2012 una Juve appena ritornata vincente con Antonio Conte, ma non ancora in grado di spendere vagonate di milioni sul mercato, si sedette al tavolo delle trattative con l'Arsenal, e l'accordo con l'attaccante olandese già c'era. Ma la Juve non era in grado di pagare ai Gunners i 25 milioni di sterline richiesti. Allora Van Persie, leale fino alla fine ai bianconeri, chiedendo fino alla fine il permesso prima di firmare per un'altra squadra, si trasferì al Manchester United che quelle sterline le poté spendere.