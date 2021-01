Stefano Campoccia, vicepresidente dell'Udinese, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle voci di mercato e in particolare di Rodrigo De Paul: "È un gioiello e i gioielli costano. Le proposte non raggiungevano la nostra richiesta, per meno di 40 milioni di euro non si muove. L’economia è in difficoltà: quando il signor Covid andrà via ne potremo parlare in modo approfondito".