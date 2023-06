Un inserimento repentino e potenzialmente mortifero per tutte le squadre, Inter in testa, che erano pronte a condurre l'assalto a Guglielmo, per rendimento uno dei migliori portieri in assoluto sul panorama italiano. Il Tottenham, che ha accolto Udogie dopo un anno di prestito all'Udinese e riscattatodalla, vuole pescare ancora in Italia e ha fatto sapere all'Empoli di essere pronto a mettere sul piatto la cifra giusta per i toscani, ovvero 20 milioni di euro.