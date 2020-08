Via uno tra Ronaldo e Dybala. Un anno dopo ci risiamo, i bianconeri potrebbero cedere una delle loro stelle per motivi economici e se dal clan CR7 arrivano secche smentite sulla possibilità di vedere il portoghese lontano dai colori bianconeri, lo stesso non accade sul fronte Dybala. Come scrive Il Corriere dello Sport, anche Pirlo ha già scelto: se obbligato a cedere uno dei due calciatori la scelta ricadrebbe sull'argentino, sempre più possibile partente. Un anno dopo, ci risiamo.