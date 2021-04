1









Stando a quanto riporta Il Giornale, c’è un giocatore in cima alla lista dei desideri della Juventus in caso di addio di Cristiano Ronaldo o Dybala, ovvero Sergio Aguero. Il futuro a Torino di entrambi è tutt’altro che sicuro, con il primo al centro delle voci spagnole per un ritorno al Real Madrid e con il secondo in bilico tra permanenza, rinnovo e cessione (adesso coinvolto anche per fatti di cronaca extra-campo). Così si è fatta largo la pista Aguero, che ha tante estimatrici nel mondo – soprattutto il Barcellona – tra cui la Juve, che non pagherebbe neanche un centesimo per il costo del cartellino, e per l’alto ingaggio può contare sugli sgravi fiscali del Decreto Crescita.