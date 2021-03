1









Intervenuto alla Bobo tv in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha analizzato la posizione di Cristiano Ronaldo nella Juve: "Sì, io dico che si può sacrificare. Se la Juventus facesse un investimento importante su Haaland, non mi stupirei di vedere CR7 lontano da Torino. E' vero che fa un gol a partita, ma aiuta poco in difesa e gioca poco per la squadra. Io penso che, invece, ad Andrea Pirlo serva un altro tipo di giocatore".