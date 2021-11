La Juventus sta cercando un centrocampista per arricchire la rosa adeguatamente nel reparto che più di tutti "sanguina" ultimamente. Il nome che si profila ormai nitido sui taccuini di Cherubini e la dirigenza bianconera è quello di Denis Zakaria, che tanto bene ha figurato anche nelle qualificazioni ai Mondiali con la sua Svizzera, e l'Italia ne sa qualcosa. Il 25enne del Borussia Moenchengladbach, come rivela Calciomercato.com,Il motivo di tale preferenza da parte della Juve è il giusto mix tra qualità, età e costo, dato che l'estate prossima arriverebbe a parametro zero.Tutto molto bello, ma per arrivare un nuovo giocatore deve prima partirne uno. Il nome più "caldo" in uscita è quello di Ramsey, sempre meno coinvolto all'interno del progetto bianconero e con uno stipendio da 8 milioni a stagione che dev'essere "liberato".Mourinho apprezza il gallese, potrebbero arrivare sviluppi nei prossimi mesi.