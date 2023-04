Come racconta Tuttosport, non è un mistero che, in caso di addio a Rabiot, il sogno della Juventus sia sempre lo stesso:. La rincorsa è cominciata parecchio tempo fa, ma è destinata a durare ancora un po’, almeno fino a quando il serbo resterà alla corte di Lotito, sia in caso di mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 sia in caso di prolungamento con una clausola rescissoria “abbordabile” e dunque avvicinabile anche da una Juventus che, sul mercato, dovrà fare i conti con una nuova politica. In ogni caso il nome di Milinkovic-Savic è da tenere d’occhio, così come gli sviluppi della trattativa con Lotito per il rinnovo.